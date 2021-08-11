Власти выбрали поставщиков крупной партии трамваев и троллейбусов в Новокузнецк

Власти южной столицы Кузбасса определились с компанией, которая поставит крупную партию нового электротранспорта в город.

При этом ранее УФАС изучило жалобы на результаты электронных аукционов от одного из производителей троллейбусов, чья техника не соответствовала требованиям технического задания, однако, по итогам проверки все осталось без изменений.

— УФАС признал жалобу необоснованной и оставил итоги аукциона без изменений. До этого такое же решение было вынесено по жалобе на закупку трамваев, — прокомментировал Сергей Кузнецов в личном Instagram-аккаунте.

В настоящий момент победителям аукциона необходимо до 10 декабря 2021 года поставить в Новокузнецк 20 новых трамваев модели 71-623-04 Усть-Катавского вагоностроительного завода и 19 троллейбусов, произведенных на Уфимском трамвайно-троллейбусном заводе.

Глава города обозначил предстоящую поставку как самое масштабное обновление муниципального трамвайно-троллейбусного парка за последние 20 лет. Кроме того, в тексте публикации градоначальник указал, что в городе запланирован ремонт инфраструктуры электротранспорта, но подрядчик, который возьмется за выполнение работ, будет определен ближе к сентябрю.