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Власти выбрали поставщиков крупной партии трамваев и троллейбусов в Новокузнецк

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Власти Новокузнецка определились с поставщиками, которые доставят партию новых трамваев и троллейбусов в город в рамках масштабного обновление муниципального транспортного парка.

Власти южной столицы Кузбасса определились с компанией, которая поставит крупную партию нового электротранспорта в город.


При этом ранее УФАС изучило жалобы на результаты электронных аукционов от одного из производителей троллейбусов, чья техника не соответствовала требованиям технического задания, однако, по итогам проверки все осталось без изменений.

— УФАС признал жалобу необоснованной и оставил итоги аукциона без изменений. До этого такое же решение было вынесено по жалобе на закупку трамваев, — прокомментировал Сергей Кузнецов в личном Instagram-аккаунте.

В настоящий момент победителям аукциона необходимо до 10 декабря 2021 года поставить в Новокузнецк 20 новых трамваев модели 71-623-04 Усть-Катавского вагоностроительного завода и 19 троллейбусов, произведенных на Уфимском трамвайно-троллейбусном заводе.


Глава города обозначил предстоящую поставку как самое масштабное обновление муниципального трамвайно-троллейбусного парка за последние 20 лет. Кроме того, в тексте публикации градоначальник указал, что в городе запланирован ремонт инфраструктуры электротранспорта, но подрядчик, который возьмется за выполнение работ, будет определен ближе к сентябрю.

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