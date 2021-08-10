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Власти ввели режим "Повышенная готовность" на кемеровском полигоне с тлеющими отходами

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Кемеровская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение ввести на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) режим "Повышенная готовность" для ликвидации тления.

По данным властей, в настоящее время на полигоне с отходами, расположенном на улице Красноармейской в районе поселка Предзаводской, происходит тление мусорных масс. Отмечается, что этот процесс происходит достаточно глубоко и, как правило, без открытого огня. Чтобы снизить площадь тления и его интенсивность, будет применена спецтехника, а также привлечены специалисты для обнаружения очагов возгорания.


Власти вынуждены обеспечивать тушение отходов в связи с тем, что арендатор полигона, которому в 2018 году было отказано в выдаче лицензии на работу с мусором и его размещение, не исполнил решение суда: в 2020 году компанию обязали создать проект по рекультивации данного участка и воплотить его в жизнь.


Ранее редакция AVOKADO сообщала, что после многочисленных жалоб кемеровчан на дым со свалки делом занялась прокуратура. Тогда же стало известно о возбуждении уголовного дела за нарушение правил охраны окружающей среды.

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