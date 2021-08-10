По данным властей, в настоящее время на полигоне с отходами, расположенном на улице Красноармейской в районе поселка Предзаводской, происходит тление мусорных масс. Отмечается, что этот процесс происходит достаточно глубоко и, как правило, без открытого огня. Чтобы снизить площадь тления и его интенсивность, будет применена спецтехника, а также привлечены специалисты для обнаружения очагов возгорания.

Власти вынуждены обеспечивать тушение отходов в связи с тем, что арендатор полигона, которому в 2018 году было отказано в выдаче лицензии на работу с мусором и его размещение, не исполнил решение суда: в 2020 году компанию обязали создать проект по рекультивации данного участка и воплотить его в жизнь.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что после многочисленных жалоб кемеровчан на дым со свалки делом занялась прокуратура. Тогда же стало известно о возбуждении уголовного дела за нарушение правил охраны окружающей среды.