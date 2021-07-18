Власти ввели новые меры по борьбе с COVID-19 в Кузбассе

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Согласно распоряжению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, на территории региона будут действовать новые меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Соответствующий документ опубликован на Электронном бюллетене правительства Кузбасса. Из текста следует, что многофункциональные центры обязаны предоставлять услуги на территории Кемеровской области только по дополнительной записи.


В частности власти дали рекомендации местным работодателям. Руководители получили совет перевести на удаленный режим работы сотрудников в возрасте от 65 лет и старше, а также беременных женщин, работников с хроническими заболеваниями и тех, кто перенес такие серьезные заболевания, как инсульт или инфаркт.

– При возможности предоставить указанным лицам отпуска (за исключением граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей), – указано в распоряжении.

Что касается кузбассовцев старшей возрастной группы, то людям от 65 лет рекомендовано соблюдать режим домашней самоизоляции, за исключением случаев, связанных с бытовыми нуждами. Например: посещения медицинских организаций и других уважительных обстоятельств.

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