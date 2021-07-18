Власти ввели новые меры по борьбе с COVID-19 в Кузбассе

Соответствующий документ опубликован на Электронном бюллетене правительства Кузбасса. Из текста следует, что многофункциональные центры обязаны предоставлять услуги на территории Кемеровской области только по дополнительной записи.

В частности власти дали рекомендации местным работодателям. Руководители получили совет перевести на удаленный режим работы сотрудников в возрасте от 65 лет и старше, а также беременных женщин, работников с хроническими заболеваниями и тех, кто перенес такие серьезные заболевания, как инсульт или инфаркт.

– При возможности предоставить указанным лицам отпуска (за исключением граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей), – указано в распоряжении.

Что касается кузбассовцев старшей возрастной группы, то людям от 65 лет рекомендовано соблюдать режим домашней самоизоляции, за исключением случаев, связанных с бытовыми нуждами. Например: посещения медицинских организаций и других уважительных обстоятельств.