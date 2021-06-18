Власти возведут в Кузбасса более 1 миллиона квадратных метров нового жилья

По информации, предоставленной в администрации правительства Кузбасса, известно, что за тысячу дней подготовки к 300-летию Кузбасса было возведено уже 209 жилых многоэтажных домов.

- Квартиры в них получат те, кто переселяется с подработанных территорий, сироты, многодетные семьи, молодые специалисты. Масштабная стройка, которая идет практически во всех муниципалитетах региона, не только позволяет улучшить условия жизни населения, но и кардинально меняет облик городов и поселков, — приводят цитату губернатора региона в пресс-службе администрации.

Так, активно строители сейчас занимаются работами по возведению новых домов в Кемерове, Юрге, Салаире и Гурьевском округе.

В новые дома из аварийного жилья будут переселены более трех тысяч кузбассовцев, а также более тысячи дети-сироты. На это будет затрачен 51 миллиард рублей.