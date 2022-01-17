Власти возобновили поиски подрядчика для строительства кемеровского объезда

Стоит отметить, что определение подрядчика уже было остановлено, но не из-за завершения аукциона, причиной такого решения стала жалоба. При этом информация о возобновлении поиска человека, который построит Северо-Западный обход Кемерова, появилась на сайте государственных закупок.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что частная компания ООО "Гепард" по итогам аукциона возьмется за обслуживание кемеровского маршрута №35 (Шалготарьян – Детский сад, бывшая 35т). Соответствующая информация появилась на сайте государственных закупок.