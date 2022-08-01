Власти воссоздадут исторический облик в центре Кемерова

Информация о демонтаже баннера на улице Кирова в столице Кузбасса появилось в Telegram-канале градоначальника Ильи Середюка. На опубликованном кадре видно, что рабочие уже приступили к ликвидации рекламного сооружения.

– Отремонтированная аллея получит исторический облик, – сказал мэр.

Кроме того, в кемеровском правительстве корреспонденту AVOKADO уточнили, что баннер исчезнет с обновленной аллеи навсегда. Таким образом, жители города больше не увидят рекламы в самом центре города.