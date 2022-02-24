Соответствующее постановление было опубликовано 24 февраля в электронном бюллетене правительства Кузбасса. Согласно документу, подписанному главой министерства социальной защиты региона Еленой Ворониной, в приказ от 02.12.2021 вносятся коррективы. В частности, в текст добавлены абзацы, согласно которым выплаты производятся по той степени тяжести, которая является большей.

"В случае, если в заключении судебно-медицинской экспертизы гражданину определены различные степени тяжести вреда здоровью, единовременное пособие назначается по большей степени тяжести вреда здоровью. В случае, если в заключении судебно-медицинской экспертизы гражданину определены несколько одинаковых степеней тяжести вреда здоровью, назначается одно единовременное пособие", ‒ сообщается в тексте опубликованного документа.

Ранее власти РФ выделили 80 млн рублей семьям погибших и пострадавшим при взрыве в "Листвяжной".