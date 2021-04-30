Власти вернули бесплатный проезд для пенсионеров в Кузбассе

Как стало известно, власти в Кузбассе вернули возможность бесплатного проезда в городском транспорте для пенсионеров в регионе. Действовать право будет с 3 мая до 1 октября в дни с понедельника по четверг. Воспользоваться им указанная категория граждан сможет в автобусах, курсирующих по городским и пригородным маршрутам, а также электропоездах.

Напомним, что ранее бесплатный проезд в летний период для пенсионеров и людей старше 55-ти лет был отменен из-за риска распространения COVID-19 в регионе. Сделано это было для того, чтобы обезопасить пожилых кузбассовцев. Сейчас же, когда ситуация в регионе начинает стабилизироваться, право на бесплатное использование городского транспорта решили вернуть в регион. Однако отмечается, что меры безопасности для предупреждения распространения COVID-19 остаются прежними, их также необходимо продолжать соблюдать в автобусах и электропоездах.