Власти вернули бесплатный проезд для пенсионеров в Кузбассе

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Пенсионеры и граждане старше 55-лет снова смогут воспользоваться правом на бесплатное использование общественного транспорта в Кемеровской области.

Как стало известно, власти в Кузбассе вернули возможность бесплатного проезда в городском транспорте для пенсионеров в регионе. Действовать право будет с 3 мая до 1 октября в дни с понедельника по четверг. Воспользоваться им указанная категория граждан сможет в автобусах, курсирующих по городским и пригородным маршрутам, а также электропоездах.


Напомним, что ранее бесплатный проезд в летний период для пенсионеров и людей старше 55-ти лет был отменен из-за риска распространения COVID-19 в регионе. Сделано это было для того, чтобы обезопасить пожилых кузбассовцев. Сейчас же, когда ситуация в регионе начинает стабилизироваться, право на бесплатное использование городского транспорта решили вернуть в регион. Однако отмечается, что меры безопасности для предупреждения распространения COVID-19 остаются прежними, их также необходимо продолжать соблюдать в автобусах и электропоездах.

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