Власти в Новокузнецке заявили о желании поднять цену за проезд

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Мэр южной столицы Кузбасса рассказал, что вынужден рассмотреть вопрос о повышении тарифов за проезд в общественном транспорте.

Так, в ходе утреннего эфира программы "Утро с мэром" на телеканале "Ново-ТВ" местная жительница попросили чиновника изменить один из городских маршрутов, а именно № 25. По словам женщины, которая обратилась к мэру, перемены положительно скажутся на удобстве студентов при передвижению по городу.


Однако в ответ собеседница получила отказ. Сергей Кузнецов уточнил, что в настоящее время в Новокузнецке действует бесплатный пересадочной тариф в течение часа и это, по его мнению, является оптимальным решением проблемы с большим потоком учеников.

Любое изменение сейчас — это опять ломка устоявшихся уже в течение года маршрутов и расписания. Мы можем и добавлять автобусы, с развитием города мы будем их добавлять. Но все это деньги, — пояснил мэр.

Также, в ходе беседы градоначальник затронул тему повышения стоимости проезда для пассажиров отметив, что данный вопрос в скором времени будет рассмотрен властями и экономистами РЭКа.

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