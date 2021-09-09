Власти в Новокузнецке заявили о желании поднять цену за проезд

Так, в ходе утреннего эфира программы "Утро с мэром" на телеканале "Ново-ТВ" местная жительница попросили чиновника изменить один из городских маршрутов, а именно № 25. По словам женщины, которая обратилась к мэру, перемены положительно скажутся на удобстве студентов при передвижению по городу.

Однако в ответ собеседница получила отказ. Сергей Кузнецов уточнил, что в настоящее время в Новокузнецке действует бесплатный пересадочной тариф в течение часа и это, по его мнению, является оптимальным решением проблемы с большим потоком учеников.

— Любое изменение сейчас — это опять ломка устоявшихся уже в течение года маршрутов и расписания. Мы можем и добавлять автобусы, с развитием города мы будем их добавлять. Но все это деньги, — пояснил мэр.

Также, в ходе беседы градоначальник затронул тему повышения стоимости проезда для пассажиров отметив, что данный вопрос в скором времени будет рассмотрен властями и экономистами РЭКа.