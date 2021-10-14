Власти в Кузбассе раскрыли информацию о болезнях погибших от COVID-19

Из данных оперативной сводки на четверг, 14 октября, следует, что к утру в регионе появилась информация о еще шести случаях смерти жителей региона, которые были заражены китайским вирусом.

– У женщины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Мысках.

У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы, заболеваний печени, почек. Она проживала в Кемерове.

У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, хронической обструктивной болезни лёгких. Он проживал в Белове.

У мужчины 1972 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Краснобродском.

У мужчина 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке,– говорится в сообщении.

Случаев заражения за прошедшие сутки было выявлено 158 заболевших.

Всего с начала пандемии в Кузбассе было поставлено 59 314 диагнозов COVID-19. К настоящему времени продолжают получать лечение 1 197 человека. Количество жертв инфекции в Кемеровской области достигло 1 374.