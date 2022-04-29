Власти в Кузбассе продлили ограничения и особый режим по COVID-19

Согласно новому распоряжению, на территории Кузбасса продолжает действовать особый режим "Повышенная готовность", введенный уже более двух лет назад. Он продлевается до 31 мая текущего года.

– Продлить по 31.05.2022 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением Губернатора Кемеровской области ... "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области – Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, – следует из текста распоряжения.

Стоит отметить, что за минувшие 24 часа заражение COVID-19 несколько снизилось, разумеется, если сравнивать с предыдущими днями, а вот число умерших жителей Кемеровской области, напротив, хоть и не существенно, но возросло.