Власти в Кузбассе продлили ограничения и особый режим по COVID-19

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Правительство Кемеровской области приняло решение продлить режим "Повышенная готовность" и оставшиеся ограничения, которые были введены в регионе для предотвращения распространения опасной китайской инфекции.

Согласно новому распоряжению, на территории Кузбасса продолжает действовать особый режим "Повышенная готовность", введенный уже более двух лет назад. Он продлевается до 31 мая текущего года.

– Продлить по 31.05.2022 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением Губернатора Кемеровской области ... "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области – Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, – следует из текста распоряжения.

Стоит отметить, что за минувшие 24 часа заражение COVID-19 несколько снизилось, разумеется, если сравнивать с предыдущими днями, а вот число умерших жителей Кемеровской области, напротив, хоть и не существенно, но возросло.

Да!
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