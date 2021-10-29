Власти в Кузбассе приступили к массовому уничтожению построек и гаражей

О массовом уничтожении гаражных боксов и построек, а также сараев, которые были признаны бесхозными, рассказали представители администрации Таштагольского муниципального района в своем официальном Instagram-аккаунте.

– Больше 160 гаражей, сараев и других строений признаны бесхозными и пошли под снос, – прокомментировали чиновники.

Таким образом власти одного из муниципалитетов Кемеровской области намерены обезопасить людей и животных от опасных объектов и улучшить внешний вид городского пространства.