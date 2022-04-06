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Власти в Кузбассе начали эвакуацию населения из-за паводка

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Жители одного из муниципалитетов Кемеровской области сообщили о подступившей к домам воде.

Сегодня, 6 апреля, жители Гурьевска сообщили в социальных сетях, что испытывают неудобства в связи с разливом местной реки. Некоторые кузбассовцы рассказали, что их дома подверглись подтоплению.

‒ "Люди прыгают по насыпи, которая вдоль реки, не дай бог кто упадет", "Утром в восьмом часу обнаружили что нас затопило <...> нас эвакуировали", ‒ прокомментировали происходящее местные жители.

Свои слова гурьяне подкрепили фотографиями, на которых видно, что вода залила проезжую часть, а также вплотную подобралась к жилищам.


Представители власти сообщили, что сейчас организована работа дежурного транспорта для перевозки людей, а также завершаются работы по отсыпке укрепления дамбы.

‒ В особо критических ситуациях проводится эвакуация людей из домов, ‒ подчеркнули сотрудники местной администрации.

Кроме того, о происходящем высказался глава Гурьевского муниципального округа Станислав Черданцев. Он рассказал, что река Малый Салаирчик вышла из берегов и подтопила территорию на пересечении улиц Некрасова и Обнорского. Специалисты полагают, что спад воды произойдет уже 7 апреля.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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