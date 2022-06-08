Власти увеличили площадь Новокузнецка

Аэропорт имени Б. В. Волынова, что на части территории Загорского сельского поселения Новокузнецкого района и части территории Прокопьевского округа, по решению правительства будет передан Новокузнецку. Соответствующая информация появилась на сайте областной администрации.

Таким образом, границы города в южной стороне Кемеровской области окажутся расширены на 1 647 гектаров. При этом населенные пункты в состав Новокузнецка не войдут, а численность населения муниципалитетов не изменится.

Отмечается, что перетасовка земель необходима для регулирования общей транспортной логистики южной агломерации.