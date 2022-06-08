Власти увеличили площадь Новокузнецка

0
Фото:  

Южная столица шахтерского края расширила свои границы за счет аэропорта и других кузбасских территорий.

Аэропорт имени Б. В. Волынова, что на части территории Загорского сельского поселения Новокузнецкого района и части территории Прокопьевского округа, по решению правительства будет передан Новокузнецку. Соответствующая информация появилась на сайте областной администрации.


Таким образом, границы города в южной стороне Кемеровской области окажутся расширены на 1 647 гектаров. При этом населенные пункты в состав Новокузнецка не войдут, а численность населения муниципалитетов не изменится.


Отмечается, что перетасовка земель необходима для регулирования общей транспортной логистики южной агломерации.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37001

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined