Власти увеличат количество бюджетных мест в кузбасских вузах

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Возможность кузбасских абитуриентов занять бюджетные места в региональных вузах резко возрастет. В 2022 году местные власти намерены увеличить число бюджетных мест.

Губернатор оказался обеспокоен тем, что молодежь стремительно покидает регион. В связи с этим он решил увеличить количество бюджетных мест в региональных вузах. По его мнению, такое решение позволит снизить темпы оттока населения и станет стимулом для молодых ребят получать образование в учебных учреждениях шахтерского края.

– Мы увеличим число бюджетных мест в вузах. В 2022 году их станет на 637 мест больше. Высшее образование в Кузбассе на бюджетной основе смогут получить 6 540 человек, – рассказал Цивилев в ходе оглашения отчета по результатам работы регионального правительства в 2021 году

Также в Кузбассе в скором времени появятся шесть новых лабораторий, куда смогут устроиться почти 150 молодых ученых и выпускников вузов.

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