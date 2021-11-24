Власти увеличат количество бюджетных мест в кузбасских вузах

Губернатор оказался обеспокоен тем, что молодежь стремительно покидает регион. В связи с этим он решил увеличить количество бюджетных мест в региональных вузах. По его мнению, такое решение позволит снизить темпы оттока населения и станет стимулом для молодых ребят получать образование в учебных учреждениях шахтерского края.

– Мы увеличим число бюджетных мест в вузах. В 2022 году их станет на 637 мест больше. Высшее образование в Кузбассе на бюджетной основе смогут получить 6 540 человек, – рассказал Цивилев в ходе оглашения отчета по результатам работы регионального правительства в 2021 году

Также в Кузбассе в скором времени появятся шесть новых лабораторий, куда смогут устроиться почти 150 молодых ученых и выпускников вузов.