На сайте Электронного бюллетеня опубликовано постановление, согласно которому в Кемеровской области появилась новая награда. Теперь нагрудный знак "За цифровое развитие Кузбасса" будет выдаваться за особые заслуги перед регионом.

– Нагрудным знаком награждаются лица за значительные достижения, разработку и внедрение инновационных проектов в сфере развития цифровой экономики Кузбасса, – говорится в документе.

Серебряная награда из металла 925 пробы имеет вид круга диаметром 30 мм. На нее нанесено позолоченное рельефное изображение Кузбасса, а областной центр символизирует ограненный белый фианит диаметром 1,5 мм.

Постановление подписал председатель правительства Вячеслав Телегин.