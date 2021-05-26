Власти утвердили правительственную награду "За цифровое развитие Кузбасса"

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Правительство Кемеровской области учредило новую награду за инновационные разработки.

На сайте Электронного бюллетеня опубликовано постановление, согласно которому в Кемеровской области появилась новая награда. Теперь нагрудный знак "За цифровое развитие Кузбасса" будет выдаваться за особые заслуги перед регионом.

– Нагрудным знаком награждаются лица за значительные достижения, разработку и внедрение инновационных проектов в сфере развития цифровой экономики Кузбасса, – говорится в документе.

Серебряная награда из металла 925 пробы имеет вид круга диаметром 30 мм. На нее нанесено позолоченное рельефное изображение Кузбасса, а областной центр символизирует ограненный белый фианит диаметром 1,5 мм.


Постановление подписал председатель правительства Вячеслав Телегин.

Фото: Администрация правительства Кузбасса
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