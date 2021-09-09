Власти уточнили информацию об ограничении движения в центре Кемерова

Уже в четверг, 9 сентября, в Кемерове для водителей появятся некоторые ограничения, связанные с проведением сельскохозяйственной ярмарки, которая начнется в пятницу в 9:30.

с 20:00 9.09.2021 будет запрещена остановка транспортных средств по обеим сторонам ул. Красная, от пр. Советского до въезда на стоянку АПК №2; также запрещена остановка по обеим сторонам въезда на стоянку АПК №2.

с 6:00 10.09.2021 будет ограничена парковка и въезд транспортных средств на стоянку АПК №2 (ул. Ермака, 7).

ГИБДД предупреждает водителей об ограничениях и призывает учитывать данную информацию при планировании поездок.

Ранее сообщалось о перекрытии проезда в центре Кемерова из-за продовольственной ярмарки.