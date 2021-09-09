Власти уточнили информацию об ограничении движения в центре Кемерова

0
Фото:  

В городской ГИБДД уточнили характер ограничения движения транспорта, с которым столкнутся автомобилисты в четверг.

Уже в четверг, 9 сентября, в Кемерове для водителей появятся некоторые ограничения, связанные с проведением сельскохозяйственной ярмарки, которая начнется в пятницу в 9:30.

  • с 20:00 9.09.2021 будет запрещена остановка транспортных средств по обеим сторонам ул. Красная, от пр. Советского до въезда на стоянку АПК №2; также запрещена остановка по обеим сторонам въезда на стоянку АПК №2.
  • с 6:00 10.09.2021 будет ограничена парковка и въезд транспортных средств на стоянку АПК №2 (ул. Ермака, 7).

ГИБДД предупреждает водителей об ограничениях и призывает учитывать данную информацию при планировании поездок.


Ранее сообщалось о перекрытии проезда в центре Кемерова из-за продовольственной ярмарки.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28792

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined