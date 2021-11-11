Власти указали причину продления ремонта кемеровского бульвара Строителей

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Региональный Минстрой объяснил жителям кузбасской столицы нюансы, из-за которых открытие нового участка дороги перенеслось на неопределенный срок.

Жители областного центра поинтересовались у местных властей о сроках открытия нового участка дороги на бульваре Строителей. По мнению кемеровчан, работы значительно затянулись.

Когда закончите дорогу на Верхнем бульваре? Срок был — конец октября, — поинтересовались горожане.

Ответ на вопрос поступил от представителей регионального Министерства строительства. Специалисты указали, что в указанное время были выполнены строительно-монтажные работы, в настоящий момент ведутся процедуры по оформлению акта ввода объекта в эксплуатацию. Однако проверка всех документов может занять до 20 дней, по ее результатам срок может быть продлен.

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