Власти Топкинского района займутся фекальными реками после жалобы людей Цивилеву

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Активисты из поселка Мокроусовский после обращения к губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву из-за проблем с отходами жизнедеятельности с местной фермы добились встречи с главой Топкинского района Сергем Фроловым, который заявил о намерении ответить на волнующие вопросы.

В городской администрации пояснили, что ферма на 100 баранов появилась в центре поселка Топкинского района около года назад. Однако за последние несколько месяцев количество скота возрасло в пять раз.

– В итоге биологические отходы животных, которые должным образом не убирались, оказались на местном кладбище, автобусной остановке и попали в пруд. В поселке развелось огромное количество мух, – сообщили в правительстве.

По мнению местных жителей, случившееся произошло по причине нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Они уверены, что ферму необходимо перенести на участок за границы поселка. В качестве примера поселенцы привели территорию бывшего совхоза. Соответствующее заявление с просьбой к губернатору Сергею Цивилеву граждане записали и опубликовали накануне в Сети.


Стоит отметить, что вечером того же дня глава Топкинского района Сергей Фролов встретился с активистом, который записал обращение. С его слов, власти ответят на все вопросы местных жителей, а следующая встреча назначена на 10 июня.


Ранее редакция Avokado сообщала, что жители кузбасской деревни пожаловались на киргизских бизнесменов, построивших ферму. Предприниматели начали сливать отходы за пределы объекта, затопив местное кладбище.

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