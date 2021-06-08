Власти Топкинского района займутся фекальными реками после жалобы людей Цивилеву

В городской администрации пояснили, что ферма на 100 баранов появилась в центре поселка Топкинского района около года назад. Однако за последние несколько месяцев количество скота возрасло в пять раз.
– В итоге биологические отходы животных, которые должным образом не убирались, оказались на местном кладбище, автобусной остановке и попали в пруд. В поселке развелось огромное количество мух, – сообщили в правительстве.
По мнению местных жителей, случившееся произошло по причине нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Они уверены, что ферму необходимо перенести на участок за границы поселка. В качестве примера поселенцы привели территорию бывшего совхоза. Соответствующее заявление с просьбой к губернатору Сергею Цивилеву граждане записали и опубликовали накануне в Сети.
Стоит отметить, что вечером того же дня глава Топкинского района Сергей Фролов встретился с активистом, который записал обращение. С его слов, власти ответят на все вопросы местных жителей, а следующая встреча назначена на 10 июня.
Ранее редакция Avokado сообщала, что жители кузбасской деревни пожаловались на киргизских бизнесменов, построивших ферму. Предприниматели начали сливать отходы за пределы объекта, затопив местное кладбище.
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