Власти Таштагольского района объявили конкурс на замещение 10 руководящих должностей

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В Таштагольском районе местные власти открыли набор на замещение 10 руководящих должностей.

Из информации, размещенной в Instagram-аккаунте муниципалитета следует, что в настоящий момент местные власти находятся в поиске кандидатов на следующие должности:

  • начальник отдела по строительству;
  • начальник отдела промышленности, транспорта и связи;
  • заместитель начальника юридического отдела;
  • заместитель начальника отдела ЖКХ и благоустройства;
  • заместитель начальника отдела по социальным вопросам, здравоохранению и молодежной политике;
  • советник главы Таштагольского района;
  • главный специалист по делам несовершеннолетних и защите их прав;
  • главный специалист организационного отдела;
  • ведущий специалист отдела по учету и распределению жилья;
  • ведущий специалист организационного отдела;
  • водители категории "В".

Кроме того, в пресс-службе администрации Таштагольского муниципального района уточнили, что большое количество незанятых должностей объясняется несколькими причинами: сменой места работы лицами, ранее их занимавшими, и декретными отпусками сотрудниц, передает сайт VSE42.Ru.

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