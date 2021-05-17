Власти Таштагольского района объявили конкурс на замещение 10 руководящих должностей

Из информации, размещенной в Instagram-аккаунте муниципалитета следует, что в настоящий момент местные власти находятся в поиске кандидатов на следующие должности:
- начальник отдела по строительству;
- начальник отдела промышленности, транспорта и связи;
- заместитель начальника юридического отдела;
- заместитель начальника отдела ЖКХ и благоустройства;
- заместитель начальника отдела по социальным вопросам, здравоохранению и молодежной политике;
- советник главы Таштагольского района;
- главный специалист по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- главный специалист организационного отдела;
- ведущий специалист отдела по учету и распределению жилья;
- ведущий специалист организационного отдела;
- водители категории "В".
Кроме того, в пресс-службе администрации Таштагольского муниципального района уточнили, что большое количество незанятых должностей объясняется несколькими причинами: сменой места работы лицами, ранее их занимавшими, и декретными отпусками сотрудниц, передает сайт VSE42.Ru.
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