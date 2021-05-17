Власти Таштагольского района объявили конкурс на замещение 10 руководящих должностей

Из информации, размещенной в Instagram-аккаунте муниципалитета следует, что в настоящий момент местные власти находятся в поиске кандидатов на следующие должности:

начальник отдела по строительству;

начальник отдела промышленности, транспорта и связи;

заместитель начальника юридического отдела;

заместитель начальника отдела ЖКХ и благоустройства;

заместитель начальника отдела по социальным вопросам, здравоохранению и молодежной политике;

советник главы Таштагольского района;

главный специалист по делам несовершеннолетних и защите их прав;

главный специалист организационного отдела;

ведущий специалист отдела по учету и распределению жилья;

ведущий специалист организационного отдела;

водители категории "В".

Кроме того, в пресс-службе администрации Таштагольского муниципального района уточнили, что большое количество незанятых должностей объясняется несколькими причинами: сменой места работы лицами, ранее их занимавшими, и декретными отпусками сотрудниц, передает сайт VSE42.Ru.