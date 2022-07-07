Власти столкнулись со сложностями при выкупе у кемеровчан земель

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Сложности возникли у кемеровских чиновников в то время, когда они взялись за выкуп жилых земель, расположенных в границах ул. Гагарина и ул. Соборной. Все подробности озвучил Илья Середюк.

По данным кемеровского градоначальника Ильи Середюка, власти уже выкупили недвижимость у местных жителей по 271 адресу. Отмечается, что все земли с домами расположены в границах ул. Гагарина и ул. Соборной. Мэр заявил, что основные сложности в приобретении возникают по причине неофициального оформления участков собственниками.

– Рассматриваем документы, имеющиеся у жителей попадающих под выкуп домов на Гагарина, Соборной, Тухачевского, Искитимской набережной, Сибиряков-Гвардейцев. У многих не оформлены земельные участки, жилые пристройки, хозяйственные строения. Последствия этого печальны: недооценка имущества, пропадут труды хозяев, – заключил он.

В свою очередь, предвидя все возможные сложности, в кемеровском правительстве с самого начала процесса выкупа была создана специальная юридическая группа, цель которой оказание помощи с оформлением документов, чтобы владельцы домов не потеряли то, что наживали годами.

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