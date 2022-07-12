Власти: стихийная свалка в кемеровском частнике исчезнет в ближайшие дни

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В кузбасской столице после многочисленных жалоб граждан с частного сектора все-таки исчезнет зловонная свалка, которая долгое время привлекала животных и насекомых, но на километры отпугивала от своих границ людей.

Стремительно увеличивающаяся свалка на улице Карамзина, 2, вынудила кемеровчан писать жалобы на просторах Сети. По словам автора сообщения, помои уже успели заполонить тропинку для пешеходов.

Жители задыхаются от зловонного запаха, полчища мух и крыс. Свалку вывезли, оставив груды мусора и поставили мусорный контейнер к дому 2, вместо бетонной площадки, сокрушилась женщина.

Журналист AVOKADO направил запрос по ситуации в кемеровскую администрацию, где указали, что

сейчас вывоз мусора из контейнеров на обозначенном участке производится нерегулярно, из-за чего в секторе индивидуальной жилой застройки и образовались стихийные свалки.

В настоящее время спецтехника по вывозу мусора с контейнерных площадок задействована в полном объеме и отработать все обращения одномоментно не представляется возможным, – уточнили городские чиновники.

Собеседница также добавила, что после полученного сообщения адрес был взят на контроль и уборка площадки начнется в ближайшее время.

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