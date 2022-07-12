Власти: стихийная свалка в кемеровском частнике исчезнет в ближайшие дни

Стремительно увеличивающаяся свалка на улице Карамзина, 2, вынудила кемеровчан писать жалобы на просторах Сети. По словам автора сообщения, помои уже успели заполонить тропинку для пешеходов.

– Жители задыхаются от зловонного запаха, полчища мух и крыс. Свалку вывезли, оставив груды мусора и поставили мусорный контейнер к дому 2, вместо бетонной площадки, – сокрушилась женщина.

Журналист AVOKADO направил запрос по ситуации в кемеровскую администрацию, где указали, что

сейчас вывоз мусора из контейнеров на обозначенном участке производится нерегулярно, из-за чего в секторе индивидуальной жилой застройки и образовались стихийные свалки.

– В настоящее время спецтехника по вывозу мусора с контейнерных площадок задействована в полном объеме и отработать все обращения одномоментно не представляется возможным, – уточнили городские чиновники.

Собеседница также добавила, что после полученного сообщения адрес был взят на контроль и уборка площадки начнется в ближайшее время.