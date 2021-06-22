Власти сравнили заболеваемость COVID-19 в Кузбассе и России

Как сообщила замглавы Роспотребнадзора Кузбасса Надежда Кутькина, заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе составляет примерно 1 553 случая на 100 тысяч населения. Этот показатель оказался вдвое ниже среднероссийского. По стране в настоящее время уровень заболеваемости коронавирусом составляет 3 629 случаев на 100 тысяч населения.

Надежда Кутькина также добавила, что еженедельный прирост зараженных увеличивается: сперва на 5,9% с 1 по 7 июня, затем на 24% с 7 по 13 июня и на 43% с 14 по 20 июня.