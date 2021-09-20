Власти спишут россиянам долги на 1,6 миллиарда рублей

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Гражданам России будут списаны долги на 1,6 миллиарда рублей по системе внесудебного банкротства.

Заместитель министра экономического развития Илья Торосов заявил, что упрощенная система банкротства физических лиц действует успешно. Избавиться от долгов по новой схеме смогут 5 тысяч граждан из 12 тысяч, подавших заявление. Общая сумма долгов, списанных государством, составит 1,6 миллиарда рублей. Минэкономразвития планирует введение функции подачи заявления через "Госуслуги", а также увеличения крайнего показателя долга до одного миллиона рублей.

— Новый институт банкротства состоялся. Механизм развивается нормальными темпами. Видно, что скачка дефолтов среди физлиц в связи с пандемией нет, ‒ сообщил Илья Торосов издательству "Известия".

Напомним, что упрощенная система оформления банкротства физических лиц действует с 1 сентября 2020 года. Согласно закону, гражданин с долгом от 50 тысяч до 500 тысяч рублей включительно имеет право на заявление о внесудебном банкротстве. Для этого должник, соответствующий определенным требованиям, должен подать заявление в МФЦ. Процедура длится полгода.

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