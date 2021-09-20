Власти спишут россиянам долги на 1,6 миллиарда рублей

Заместитель министра экономического развития Илья Торосов заявил, что упрощенная система банкротства физических лиц действует успешно. Избавиться от долгов по новой схеме смогут 5 тысяч граждан из 12 тысяч, подавших заявление. Общая сумма долгов, списанных государством, составит 1,6 миллиарда рублей. Минэкономразвития планирует введение функции подачи заявления через "Госуслуги", а также увеличения крайнего показателя долга до одного миллиона рублей.

— Новый институт банкротства состоялся. Механизм развивается нормальными темпами. Видно, что скачка дефолтов среди физлиц в связи с пандемией нет, ‒ сообщил Илья Торосов издательству "Известия".

Напомним, что упрощенная система оформления банкротства физических лиц действует с 1 сентября 2020 года. Согласно закону, гражданин с долгом от 50 тысяч до 500 тысяч рублей включительно имеет право на заявление о внесудебном банкротстве. Для этого должник, соответствующий определенным требованиям, должен подать заявление в МФЦ. Процедура длится полгода.