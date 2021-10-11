Власти сообщили подробности о суточном приросте случаев COVID-19 в Кузбассе

За минувшие сутки диагноз COVID-19 официально подтвердился у 179 жителей региона. Они проживали в следующих муниципалитетах:
- Новокузнецк - 33,
- Кемерово - 27,
- Междуреченск - 20,
- Белово - 15,
- Киселевск - 12,
- Прокопьевск и Мыски - по 11,
- Анжеро-Судженск и Юрга - по 10,
- Калтан и Осинники - по 7,
- Гурьевский МР - 4,
- Промышленновский МО и Таштагольский МР - по 3,
- Крапивинский МО - 2,
- Краснобродский, Ленинский-Кузнецкий, Ижморский МР и Новокузнецкий МР - по 1.
Всего за время пандемии в Кузбассе заразились 58 785 граждан. Из этого количества 56 221 пациент выздоровел. Не смогли пережить заболевание и скончались еще 1 356 человек. Данный показатель также увеличился за сутки.
В настоящее время на лечении остаются 1 208 кузбассовцев, а 11 696 - находятся под наблюдением врачей на изоляции и в обсерваторах.
Загрузка комментариев