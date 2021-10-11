Власти сообщили подробности о суточном приросте случаев COVID-19 в Кузбассе

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В Кемеровской области выявили новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Подробности о распространении заболевания сообщили власти.

За минувшие сутки диагноз COVID-19 официально подтвердился у 179 жителей региона. Они проживали в следующих муниципалитетах:

  • Новокузнецк - 33,
  • Кемерово - 27,
  • Междуреченск - 20,
  • Белово - 15,
  • Киселевск - 12,
  • Прокопьевск и Мыски - по 11,
  • Анжеро-Судженск и Юрга - по 10,
  • Калтан и Осинники - по 7,
  • Гурьевский МР - 4,
  • Промышленновский МО и Таштагольский МР - по 3,
  • Крапивинский МО - 2,
  • Краснобродский, Ленинский-Кузнецкий, Ижморский МР и Новокузнецкий МР - по 1.

Всего за время пандемии в Кузбассе заразились 58 785 граждан. Из этого количества 56 221 пациент выздоровел. Не смогли пережить заболевание и скончались еще 1 356 человек. Данный показатель также увеличился за сутки.


В настоящее время на лечении остаются 1 208 кузбассовцев, а 11 696 - находятся под наблюдением врачей на изоляции и в обсерваторах.

Да!
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