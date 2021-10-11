Власти сообщили подробности о суточном приросте случаев COVID-19 в Кузбассе

За минувшие сутки диагноз COVID-19 официально подтвердился у 179 жителей региона. Они проживали в следующих муниципалитетах:

Новокузнецк - 33,

Кемерово - 27,

Междуреченск - 20,

Белово - 15,

Киселевск - 12,

Прокопьевск и Мыски - по 11,

Анжеро-Судженск и Юрга - по 10,

Калтан и Осинники - по 7,

Гурьевский МР - 4,

Промышленновский МО и Таштагольский МР - по 3,

Крапивинский МО - 2,

Краснобродский, Ленинский-Кузнецкий, Ижморский МР и Новокузнецкий МР - по 1.

Всего за время пандемии в Кузбассе заразились 58 785 граждан. Из этого количества 56 221 пациент выздоровел. Не смогли пережить заболевание и скончались еще 1 356 человек. Данный показатель также увеличился за сутки.

В настоящее время на лечении остаются 1 208 кузбассовцев, а 11 696 - находятся под наблюдением врачей на изоляции и в обсерваторах.