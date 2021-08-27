Власти сообщили подробности о скончавшейся в Кузбассе из-за коронавируса девочке

27 августа власти сообщили о четырех новых умерших пациентах с коронавирусом. Среди них оказался 14-летняя девочка из Ленинска-Кузнецкого.

По данным властей, у нее развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. При этом заболевание протекало на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, иммунодефицитного состояния и анемии. В результате девочка скончалась.

Напомним, это уже второй подросток в Кемеровской области, который не смог пережить заражение коронавирусной инфекцией. Случай также был зафиксирован в августе.