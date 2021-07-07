Власти сообщили подробности личной встречи Владимира Путина и Сергея Цивилева

В рамках встречи президент предложил губернатору оценить обстановку в Кузбассе сейчас и что можно назвать наиболее важным в регионе в ближайшее время. В ответ на это Сергей Цивилев рассказал о результатах подготовки к 300-летию Кузбасса.

По его словам, важным достижением стало привлечение в Кемеровскую область инвестиций, которое произошло благодаря планомерному развитию региона во время подготовки к юбилею. Помимо этого, Сергей Цивилев упомянул программу социально-экономического развития области до 2024 года, утвержденную по поручению президента, которая также дает стимул для дальнейшего развития.

Особое внимание в разговоре с Владимиром Путиным глава Кемеровской области уделил новым спортивным объектам: ледовому дворцу "Кузбасс" и спорткомплексу "Кузбасс-Арена". При этом для строительства последней губернатор попросил поддержки на условиях софинансирования. Президент дал обещание этот вопрос рассмотреть. Об этом сообщается на сайте администрации правительства Кузбасса.

Напомним, в ходе своего визита Владимир Путин также провел выступление, во время которого поздравил кузбассовцев с праздником и высказался по поводу экологии региона и создания новых рабочих мест.