Власти сообщили подробности личной встречи Владимира Путина и Сергея Цивилева

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Накануне с рабочим визитом Кемеровскую область посетил президент России Владимир Путин. Его поездка завершилась личной встречей с губернатором области Сергеем Цивилевым.

В рамках встречи президент предложил губернатору оценить обстановку в Кузбассе сейчас и что можно назвать наиболее важным в регионе в ближайшее время. В ответ на это Сергей Цивилев рассказал о результатах подготовки к 300-летию Кузбасса.


По его словам, важным достижением стало привлечение в Кемеровскую область инвестиций, которое произошло благодаря планомерному развитию региона во время подготовки к юбилею. Помимо этого, Сергей Цивилев упомянул программу социально-экономического развития области до 2024 года, утвержденную по поручению президента, которая также дает стимул для дальнейшего развития.


Особое внимание в разговоре с Владимиром Путиным глава Кемеровской области уделил новым спортивным объектам: ледовому дворцу "Кузбасс" и спорткомплексу "Кузбасс-Арена". При этом для строительства последней губернатор попросил поддержки на условиях софинансирования. Президент дал обещание этот вопрос рассмотреть. Об этом сообщается на сайте администрации правительства Кузбасса.


Напомним, в ходе своего визита Владимир Путин также провел выступление, во время которого поздравил кузбассовцев с праздником и высказался по поводу экологии региона и создания новых рабочих мест.

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