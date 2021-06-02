Власти сообщили об открытии первого в 2021 году пляжа в Кузбассе

Об открытии места у воды в поселке Гавриловка рассказал глава муниципалитета Станислав Черданцев, отметив, что к текущему моменту зона является единственным организованным пляжем на территории округа.

Так, известно, что в районе указанной местности пляжный сезон стартовал во вторник, 1 июня. Разрешение, в соответствии с которым и было принято решение об открытии места отдыха у воды в муниципалитете, было выдано Государственной инспекцией по маломерных судам МЧС России. Уточняется, что доступ к воде все еще запрещен.

Кроме того, в публикации Черданцева отмечается, что специалисты проверят и другие водоемы округа. Пробы уже взяты в: Гавриловском водохранилище, в карьерах - Толсточихинский, Бирюлинский, Малосалаирский, Каменушинский, Зарезка и карьере Золоторудника, расположенном в поселке Урск. Экспертная оценка соответствия воды нормам и требованиям Роспотребнадзора будет дана в течение нескольких дней.

Напомним, что ранее стало известно, что всего в Кузбассе будет открыто 33 пляжа в 15 муниципалитетах и 57 мест массового отдыха у воды в 28 территориях Кемеровской области. Новость с соответствующей информацией публиковалась на нашем сайте.