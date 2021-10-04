Власти сообщили об изменениях в расписании общественного транспорта в Кемерове

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Администрация Кемерова рассказала о том, какие изменения в работе общественного транспорта ждут горожан в октябре.

11 октября в столице Кузбасса закроются сезонные автобусные маршруты. Работа большей части общественного транспорта будет организована по зимнему расписанию, однако, в связи с многочисленными обращениями горожан, некоторые продолжат ходить по-старому.


В частности, по летнему расписанию будут ходить автобусные маршруты № 126 "Д/п "Комсомольский" – Аэропорт" и №39 "Д/п "Центральный" – с/о "Шахтер".


Зимнее расписание станет актуально для маршрутов № 87, № 106, № 168, № 169, а также ряда других.


Некоторые маршруты, такие как № 71 "ТУ Рудничного района – Солонечное кладбище", на зимний период будут закрыты, сообщают в пресс-службе администрации Кемерова.


Отмечается, что более подробную информацию о работе пассажирского транспорта можно уточнить на сайте УЕЗТУ в разделе "Расписание".

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