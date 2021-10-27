Власти сообщили об изменениях в работе кузбасских поликлиник в нерабочие дни

Из слов первого заместителя министра здравоохранения Кузбасса Елены Зеленина следует, что в обычном режиме медицинские учреждения на территории региона будут работать с 1 по 3 ноября.

Что касается последующих дней, а именно 5 и 6 ноября, то прием в "зеленых" зонах изменится на субботний и будет проводиться до 14:00 по местному времени включительно. При этом в "красных", куда поступают граждане с симптомами вирусных инфекций, пациенты смогу получить медицинскую помощь до 18:00.

В День народного единства, 4 ноября, в поликлиниках Кемеровской области специалисты будут работать только в "красных" зонах. Аналогичный режим работы запланирован на последний день праздничной недели, воскресенье, 7 ноября.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что врачи обнаружили новые штаммы коронавируса со всего мира в Кемеровской области. Кроме того, кузбасские власти рассказали о пороках развития коронавирусных детей.