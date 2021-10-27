Власти сообщили об изменениях в работе кузбасских поликлиник в нерабочие дни

0
Фото:  

Рабочий график поликлиник на территории Кемеровской области будет изменен в предстоящие праздничные дни. Подробности сообщили представители Минздрава региона в ходе брифинга.

Из слов первого заместителя министра здравоохранения Кузбасса Елены Зеленина следует, что в обычном режиме медицинские учреждения на территории региона будут работать с 1 по 3 ноября.


Что касается последующих дней, а именно 5 и 6 ноября, то прием в "зеленых" зонах изменится на субботний и будет проводиться до 14:00 по местному времени включительно. При этом в "красных", куда поступают граждане с симптомами вирусных инфекций, пациенты смогу получить медицинскую помощь до 18:00.


В День народного единства, 4 ноября, в поликлиниках Кемеровской области специалисты будут работать только в "красных" зонах. Аналогичный режим работы запланирован на последний день праздничной недели, воскресенье, 7 ноября.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что врачи обнаружили новые штаммы коронавируса со всего мира в Кемеровской области. Кроме того, кузбасские власти рассказали о пороках развития коронавирусных детей.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30524

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined