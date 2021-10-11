Власти сообщили о завершении первого этапа строительства дороги-дублера Притомского

0
Фото:  

Первый этап строительства дублера Притомского проспекта в Кемерове подошел к концу. Об этом редакции AVOKADO сообщили в городской администрации.

К настоящему моменту все работы, составляющие первый этап строительства дороги около новых спортивных объектов, завершены. В их числе устройство верхнего слоя асфальта, нанесение разметки и установка бордюрного камня.


Отмечается, что запустить дублера Притомского проспекта, который идет пока только до ЛД "Кузбасс" и Московской площади, планируется после получения разрешительных документов. Когда это произойдет, неизвестно.

Пока рабочие продолжают заниматься озеленением близ дороги, а также проводят подготовительные работы для продолжения ее строительства.


Напомним, ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, что запустить движение транспорта по полностью завершенной дороге планируется до конца 2022 года.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29956

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined