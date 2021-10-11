Власти сообщили о завершении первого этапа строительства дороги-дублера Притомского

К настоящему моменту все работы, составляющие первый этап строительства дороги около новых спортивных объектов, завершены. В их числе устройство верхнего слоя асфальта, нанесение разметки и установка бордюрного камня.

Отмечается, что запустить дублера Притомского проспекта, который идет пока только до ЛД "Кузбасс" и Московской площади, планируется после получения разрешительных документов. Когда это произойдет, неизвестно.



Пока рабочие продолжают заниматься озеленением близ дороги, а также проводят подготовительные работы для продолжения ее строительства.

Напомним, ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, что запустить движение транспорта по полностью завершенной дороге планируется до конца 2022 года.