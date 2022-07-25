Власти сообщили о завершении обновления популярного в Кемерове сквера

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В кемеровском правительстве сообщили, что ремонтные работы в сквере в Рудничном районе города подходят к концу. Вместе с тем специалисты заканчивают благоустройство еще семи зон отдыха.

Кемеровские власти сообщили о завершении ремонта сквера за территориальным управлением Рудничного района. Градоначальник Илья Середюк указал, что на текущий момент рабочие уже установили скамейки, в том числе и рядом с детской площадкой.

Предстоит заняться озеленением, высадить цветы, — сказал мэр в своем Telegram-канале.

К слову, в это же время специалисты облагораживают семь других скверов, а именно: на пересечении Молодежного и Каменской, аллею на улице Кирова, парк Победы на улице Белозерная, бульварную часть улицы Патриотов, сквер на пересечении улиц Черняховского и Красноармейской, парк "Березовая роща".

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