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Власти сообщили о строительстве нового района в Новокузнецке

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В Новокузнецке запланировано строительство нового жилого района, который будет расположен неподалеку от аэропорта. Подробности раскрыл мэр города Сергей Кузнецов.

Глава южной столицы Кузбасса анонсировал появление нового района на территории города. Все подробности чиновник озвучил во время свежего эфира "Утро с мэром".


Отмечается, что сейчас местные власти ведут переговоры о передаче участка земель Прокопьевского муниципального округа для застройки. Строительство нового района запланировано неподалеку от аэропорта. Однако, на данный момент территория еще не является частью Новокузнецка.


В будущем там расположится экспоцентр, а также гостиницы для пилотов, торговые центры, большой симпозиумный зал для переговоров, выставок и ярмарок.

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