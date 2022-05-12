Власти сообщили о строительстве нового района в Новокузнецке

Глава южной столицы Кузбасса анонсировал появление нового района на территории города. Все подробности чиновник озвучил во время свежего эфира "Утро с мэром".

Отмечается, что сейчас местные власти ведут переговоры о передаче участка земель Прокопьевского муниципального округа для застройки. Строительство нового района запланировано неподалеку от аэропорта. Однако, на данный момент территория еще не является частью Новокузнецка.

В будущем там расположится экспоцентр, а также гостиницы для пилотов, торговые центры, большой симпозиумный зал для переговоров, выставок и ярмарок.