Власти сообщили о старте капитального ремонта концертного зала кемеровской Центральной детской школы искусств

На объекте строительства специалисты уже приступили к демонтажу старых конструкций. После завершения соответствующих работ строители приступят к обновлению систем отопления, электроснабжения, а также вентиляции.

Как уточнил градоначальник, зал будет обладать хорошими акустическими свойствами, более того – он приобретет новый облик. За прошедший учебный год над проектом нового оформлением помещения работали дизайнеры и художники. По нему и будет обновлен интерьер зала. Также в помещение специалисты завезут мультимедийное оборудование, световые лазерные приборы, на сцене появится раздвижной занавес.

Вместе с этим, Середюк подчеркнул, что за год в концертном зале школы искусств проводятся более 50 различных выступлений, проходят творческие встречи и мастер-классы.