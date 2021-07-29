Власти сообщили о старте капитального ремонта концертного зала кемеровской Центральной детской школы искусств

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Ремонтные работы, направленные на обновление концертного зала одной из детских школ искусств в Центральном районе города, начались в кузбасской столице. Об этом сообщил мэр Илья Середюк.

На объекте строительства специалисты уже приступили к демонтажу старых конструкций. После завершения соответствующих работ строители приступят к обновлению систем отопления, электроснабжения, а также вентиляции.


Как уточнил градоначальник, зал будет обладать хорошими акустическими свойствами, более того – он приобретет новый облик. За прошедший учебный год над проектом нового оформлением помещения работали дизайнеры и художники. По нему и будет обновлен интерьер зала. Также в помещение специалисты завезут мультимедийное оборудование, световые лазерные приборы, на сцене появится раздвижной занавес.


Вместе с этим, Середюк подчеркнул, что за год в концертном зале школы искусств проводятся более 50 различных выступлений, проходят творческие встречи и мастер-классы.

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