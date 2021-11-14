Власти сообщили о сопутствующих болезнях последних жертв коронавируса в Кузбассе

Как сообщили власти региона, за день в Кузбассе зафиксировано четыре случая смерти пациентов с COVID-19. У умерших имелись патологии.

– У мужчины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания легких. Он проживал в Междуреченске.

У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, хронической болезни почек. Она проживала в Киселевске.

У мужчины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове, – говорится в сводке за 14 ноября.

Кроме того, сегодня стало известно о 370 новых выявленных случаях заражения.

Всего с начала пандемии в Кемеровской области было подтверждено 68 266 случаев COVID-19. К настоящему времени в Кузбассе продолжают получать лечение 2 820 человек, скончались 1 515.