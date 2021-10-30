Власти сообщили о сопутствующих болезнях новых жертв COVID-19 в Кузбассе

Как сообщили власти региона, на 30 октября за прошедший день в Кузбассе зафиксировано пять смертей среди пациентов с COVID-19. Скончавшиеся имели и другие патологии.

– У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Анжеро-Судженске.

У женщины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии, патологии желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Березовском.

У мужчины 1984 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне генетического заболевания. Он проживал в Белове.

У женщины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке. , – говорится в сообщении властей.

Кроме того, стало известно о 299 новых выявленных случаях заражения.

Всего с начала пандемии в Кемеровской области было подтверждено 63 322 случая COVID-19. К настоящему времени в Кузбассе продолжают получать лечение 1 911 человек, скончались 1 454.