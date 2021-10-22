Власти сообщили о сопутствующих болезнях новых жертв COVID-19 в Кузбассе

Как сообщили власти региона, за день в Кузбассе зафиксировано пять случаев смерти пациентов с COVID-19. У умерших имелись патологии.

– У мужчины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Междуреченске.

У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Она проживала в Мысках.

У женщины 1980 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Кемерове.

У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмы, онкопатологии, хронической болезни почек. Он проживал в Белове.

У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецком муниципальном районе, – говорится в сводке за 22 октября.

Кроме того, сегодня стало известно о 252 новых выявленных случаях заражения.

Всего с начала пандемии в Кемеровской области было подтверждено 61 078 случаев COVID-19. К настоящему времени в Кузбассе продолжают получать лечение 1 395 человек, скончались 1 414.