Власти сообщили о скором открытии современной спортплощадки в Новокузнецке

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К концу августа на юге Кузбасса состоится открытие современной спортивной зоны. Подробности о продвижении работ сообщили в местном правительстве.

Вчера на Площади Общественных мероприятий Центрального района в Новокузнецке состоялась техническая приемка уличной спортивной площадки, о чем местные власти поспешили отчитаться в социальных сетях.

Отмечается, что спортивная зона состоит из шести отдельных участков, оборудованных под игры в обычный баскетбол, стритбол – с зоной игры в половину баскетбольного игрового поля. Для тех, кто предпочитает силовые упраждения, там есть тройной каскад турников для отжиманий и подтягиваний, двойные для отжиманий разноуровневые брусья, воркаут-комплекс: 5 турников и наклонная скамья — Алерт, воркаут-комплекс: рукоход, шведская стенка и 2 турника – Певек.

По данным администрации города, само открытие состоится только ближе к концу августа. Площадка будет доступна для местных жителей с 8 утра до 23 часов, а ее посещение будет абсолютно бесплатно для всех желающих.

Фото: Telegram-канал мэрии Новокузнецка

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