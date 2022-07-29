Власти сообщили о скором открытии современной спортплощадки в Новокузнецке

Вчера на Площади Общественных мероприятий Центрального района в Новокузнецке состоялась техническая приемка уличной спортивной площадки, о чем местные власти поспешили отчитаться в социальных сетях.



Отмечается, что спортивная зона состоит из шести отдельных участков, оборудованных под игры в обычный баскетбол, стритбол – с зоной игры в половину баскетбольного игрового поля. Для тех, кто предпочитает силовые упраждения, там есть тройной каскад турников для отжиманий и подтягиваний, двойные для отжиманий разноуровневые брусья, воркаут-комплекс: 5 турников и наклонная скамья — Алерт, воркаут-комплекс: рукоход, шведская стенка и 2 турника – Певек.



По данным администрации города, само открытие состоится только ближе к концу августа. Площадка будет доступна для местных жителей с 8 утра до 23 часов, а ее посещение будет абсолютно бесплатно для всех желающих.