Власти сообщили о проведении матчей ЧМ по волейболу в Кемерове

Из текста документа следует, что в настоящий момент создана рабочая группа из 20 человек, в обязанности которой входит решение вопросов по подготовке и проведению мероприятия. В их число вошли:

глава города Кемерово Илья Середюк,

первый замглавы города Дмитрий Анисимов,

директор Кемеровской службы спасения Юрий Андреев,

начальник городского управления культуры, спорта и молодёжной политики Ирина Сагайдак,

председатель Федерации волейбола Кемеровской области Сергей Шаройко,

начальник отдела ГИБДД по городу Кемерово Дмитрий Волков.

Отмечается, что чемпионат мира по волейболу среди мужских команд пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Согласно решению Международной федерации волейбола (FIVB) наряду с Москвой и Санкт-Петербургом матчи ЧМ-2022 пройдут на спортивных аренах Калининграда, Казани, Кемерова, Красноярска, Екатеринбурга, Новосибирска, Уфы и Ярославля.