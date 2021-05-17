Власти сообщили о проведении матчей ЧМ по волейболу в Кемерове

Из текста документа следует, что в настоящий момент создана рабочая группа из 20 человек, в обязанности которой входит решение вопросов по подготовке и проведению мероприятия. В их число вошли:
- глава города Кемерово Илья Середюк,
- первый замглавы города Дмитрий Анисимов,
- директор Кемеровской службы спасения Юрий Андреев,
- начальник городского управления культуры, спорта и молодёжной политики Ирина Сагайдак,
- председатель Федерации волейбола Кемеровской области Сергей Шаройко,
- начальник отдела ГИБДД по городу Кемерово Дмитрий Волков.
Отмечается, что чемпионат мира по волейболу среди мужских команд пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Согласно решению Международной федерации волейбола (FIVB) наряду с Москвой и Санкт-Петербургом матчи ЧМ-2022 пройдут на спортивных аренах Калининграда, Казани, Кемерова, Красноярска, Екатеринбурга, Новосибирска, Уфы и Ярославля.
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