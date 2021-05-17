Власти сообщили о проведении матчей ЧМ по волейболу в Кемерове

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Кемеровская администрация разместила официальное постановление, согласно которому некоторые из матчей чемпионата мира по волейболу пройдут в областной столице.

Из текста документа следует, что в настоящий момент создана рабочая группа из 20 человек, в обязанности которой входит решение вопросов по подготовке и проведению мероприятия. В их число вошли:

  • глава города Кемерово Илья Середюк,
  • первый замглавы города Дмитрий Анисимов,
  • директор Кемеровской службы спасения Юрий Андреев,
  • начальник городского управления культуры, спорта и молодёжной политики Ирина Сагайдак,
  • председатель Федерации волейбола Кемеровской области Сергей Шаройко,
  • начальник отдела ГИБДД по городу Кемерово Дмитрий Волков.

Отмечается, что чемпионат мира по волейболу среди мужских команд пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Согласно решению Международной федерации волейбола (FIVB) наряду с Москвой и Санкт-Петербургом матчи ЧМ-2022 пройдут на спортивных аренах Калининграда, Казани, Кемерова, Красноярска, Екатеринбурга, Новосибирска, Уфы и Ярославля.

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