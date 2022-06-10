Власти сообщили о продлении ремонта на проспекте в центре Новокузнецка

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Глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов рассказал о ходе масштабного ремонта, что развернулся на проспекте Бардина и озвучил сроки завершения всех работ.

По данным главы Новокузнецка, запрет на движение транспорта по ремонтируемому проспекту Бардина может растянуться до двух недель. Соответствующее заявление он сделал во время свежего эфира "Утро с мэром"


Чтобы как можно скорее вернуть возможность проезда власти в компании специалистов намерены установить ежедневную слежку за ходом выполнения ремонта. Однако, в администрации не исключают тот факт, что в заявленные ранее 10 дней ремонтники могут и не уложиться, из-за чего запрет может продлиться несколько дольше, например, 14 дней.

Мы будем делать максимум 10-12 [дней]. Ну, если что-то не так пойдет или материал какой-то нужно будет быстро где-то докупить, заказать, конкурс провести, может быть, максимум 2 недели. Максимум. Поэтому, мне кажется, потерпеть надо, заявил Сергей Кузнецов.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в южной столице Кузбасса запланирован масштабный ремонт труб на аварийном участке, который расположен на проспекте Бардина. На время работ проезд транспорта по дороге окажется закрыт.

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