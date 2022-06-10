Власти сообщили о продлении ремонта на проспекте в центре Новокузнецка

По данным главы Новокузнецка, запрет на движение транспорта по ремонтируемому проспекту Бардина может растянуться до двух недель. Соответствующее заявление он сделал во время свежего эфира "Утро с мэром"

Чтобы как можно скорее вернуть возможность проезда власти в компании специалистов намерены установить ежедневную слежку за ходом выполнения ремонта. Однако, в администрации не исключают тот факт, что в заявленные ранее 10 дней ремонтники могут и не уложиться, из-за чего запрет может продлиться несколько дольше, например, 14 дней.

– Мы будем делать максимум 10-12 [дней]. Ну, если что-то не так пойдет или материал какой-то нужно будет быстро где-то докупить, заказать, конкурс провести, может быть, максимум 2 недели. Максимум. Поэтому, мне кажется, потерпеть надо, – заявил Сергей Кузнецов.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в южной столице Кузбасса запланирован масштабный ремонт труб на аварийном участке, который расположен на проспекте Бардина. На время работ проезд транспорта по дороге окажется закрыт.