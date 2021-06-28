Власти сообщили о поступлении в Кузбасс свыше 75 тысяч доз антиковидной вакцины

Известно, что по состоянию на 28 июня в регионе вакцина имеется в необходимом количестве во всех муниципалитетах региона. Только за выходные в область поступило почти 76 тысяч доз препарата от COVID-19. Запасы вакцины в прививочных пунктах будут пополняться по мере необходимости.

Также стало известно о количестве привитых за прошлую неделю. Соответствующие данные озвучил заместитель председателя правительства Алексей Цигельник на аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса. По его словам, за прошедшие 7 дней в пункты вакцинации обратились 53 924 жителя Кузбасса. Чаще всего это были люди трудоспособного возраста и молодежь. Одновременно с этим отмечается, что активность вакцинации среди категории граждан старше 60 лет в регионе снизилась.

С момента, когда вакцинация стартовала в Кемеровской области, первой аппликацией были вакцинированы 376,1 тысяча человек, прививку со вторым компонентом препарата поставили 269,9 тысяч человек. Показатель, как отметили в кузбасском оперштабе, составляет 21,8% от общего числа населения, подлежащего вакцинации.

Напомним о том, что ранее стало известно, что "красные зоны" в больницах Кузбасса изменили работу из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Вместе с этим, власти скорректировали и график приема пациентов в пунктах вакцинации от коронавируса во всех городах Кемеровской области.