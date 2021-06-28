Власти сообщили о поступлении в Кузбасс свыше 75 тысяч доз антиковидной вакцины

0
Фото:  

Прививочная кампания против распространения коронавируса продолжается в Кемеровской области. О ее ходе рассказали специалисты регионального оперштаба.

Известно, что по состоянию на 28 июня в регионе вакцина имеется в необходимом количестве во всех муниципалитетах региона. Только за выходные в область поступило почти 76 тысяч доз препарата от COVID-19. Запасы вакцины в прививочных пунктах будут пополняться по мере необходимости.


Также стало известно о количестве привитых за прошлую неделю. Соответствующие данные озвучил заместитель председателя правительства Алексей Цигельник на аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса. По его словам, за прошедшие 7 дней в пункты вакцинации обратились 53 924 жителя Кузбасса. Чаще всего это были люди трудоспособного возраста и молодежь. Одновременно с этим отмечается, что активность вакцинации среди категории граждан старше 60 лет в регионе снизилась.


С момента, когда вакцинация стартовала в Кемеровской области, первой аппликацией были вакцинированы 376,1 тысяча человек, прививку со вторым компонентом препарата поставили 269,9 тысяч человек. Показатель, как отметили в кузбасском оперштабе, составляет 21,8% от общего числа населения, подлежащего вакцинации.


Напомним о том, что ранее стало известно, что "красные зоны" в больницах Кузбасса изменили работу из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Вместе с этим, власти скорректировали и график приема пациентов в пунктах вакцинации от коронавируса во всех городах Кемеровской области.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26529

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined