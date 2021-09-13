Власти сообщили о поступлении отопления в дома кемеровчан

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В кузбасской столице стартовал отопительный сезон. Специалисты уже начинают давать отопление в домах граждан.

Отопительный сезон стартует на территории города Кемерово сегодня в понедельник, 13 сентября. Представители городской администрации указали, что первыми тепло начнут получать жители следующих районов:

  • Южный и ФПК;
  • РТС и Предзаводской;
  • Кедровка, Промышленновский и Ягуновский, Пионер;
  • "Верхний бульвар";
  • доискитимская часть Центрального района, а также дома по пр. Притомский, ул. 1–я Заречная, 2-я Заречная; ул. Ю. Гагарина, 47, 49, 51, 51А, 52; ул. Гвардейская, 60А;
  • Рудничный и Кировский районы.

При этом в жилых домах в заискитимской части Центрального и в Ленинском районах батареи нагреются только ко вторнику, 14 сентября.


На время подачи тепла власти порекомендовали жителям областного центра пристально следить за трубами с батареями, чтобы сразу выявить протечку при ее наличии. В случае ЧП за помощью можно обратиться к спасателям по номеру 77-05-05.

Фото: Администрация Кемерова

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