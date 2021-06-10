Власти сообщили о планах по строительству новых школ в Кемерове

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Несколько образовательных учреждений будет возведено в областном центре Кузбасса. О планируемом строительстве рассказали представители городской мэрии.

Соответствующая информация появилась в Instagram-аккаунте главы региона Сергея Цивилева, а именно – в комментариях к одной из публикаций, появившейся в Сети ранее. Предоставили ее сотрудники местной администрации в качестве ответа на вопрос о строительстве школ в двух ЖК города: Восточный и Верхний бульвар.


Так, стало известно, что в микрорайоне № 74 Ленинского района будет обустроена школа на 550 мест. Срок ее проектирования – 2022 год. Строительство будет вестись с 2023 по 2024 год. В микрорайоне № 72 в том же районе города также появится общеобразовательная школа. Вмещать она будет порядка 1 050 учеников. К текущему моменту сроки ее проектирования и строительства не определены. Образовательное учреждение будет возведено и в микрорайон № 64 Ленинского района. Будущая школа рассчитана на 1 600 человек, однако сроки ее проектирования и строительства не определены.


Строительство школ входит в проекты планировок вышеупомянутых микрорайонов.

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