Власти сообщили о планах по строительству новых школ в Кемерове

Соответствующая информация появилась в Instagram-аккаунте главы региона Сергея Цивилева, а именно – в комментариях к одной из публикаций, появившейся в Сети ранее. Предоставили ее сотрудники местной администрации в качестве ответа на вопрос о строительстве школ в двух ЖК города: Восточный и Верхний бульвар.

Так, стало известно, что в микрорайоне № 74 Ленинского района будет обустроена школа на 550 мест. Срок ее проектирования – 2022 год. Строительство будет вестись с 2023 по 2024 год. В микрорайоне № 72 в том же районе города также появится общеобразовательная школа. Вмещать она будет порядка 1 050 учеников. К текущему моменту сроки ее проектирования и строительства не определены. Образовательное учреждение будет возведено и в микрорайон № 64 Ленинского района. Будущая школа рассчитана на 1 600 человек, однако сроки ее проектирования и строительства не определены.

Строительство школ входит в проекты планировок вышеупомянутых микрорайонов.