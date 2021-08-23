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Власти сообщили о плана по реорганизации дорожного движения в центре Кемерова

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В социальных сетях житель кузбасской столицы решил привлечь внимание властей к улице, на которой можно изменить схему движения. Власти сообщили, что реорганизация уже в планах.

По словам кемеровчанина, речь идет об одной из улиц Центрального района города. Мужчина объяснил, что некогда на улице Пролетарской в сторону улицы Сарыгина была создана полоса для пассажирского транспорта. За ее счет по указанной улице можно запустить двустороннее движение, уверен горожанин.


Вскоре в администрации Кемерова ответили, что реорганизация автомобильного движения на участке улицы Пролетарской от улицы Сарыгина до проспекта Ленина уже находится на рассмотрении. В настоящее время для создания двухстороннего движения власти определяют источник финансирования.

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