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Власти сообщили о новых жертвах коронавируса в Кузбассе

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Стало известно о смерти почти десяти кузбассовцев с подтвержденным диагнозом "новая коронавирусная инфекция".

Согласно оперативным данным, на утро воскресенья, 13 февраля, от COVID-19 скончались семь человек.

У женщины 1965 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. Она проживала в Ленинске-Кузнецком.
У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Юрге.
У женщины 1945 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Она проживала в Беловском муниципальном округе.
У женщины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. Она проживала в Новокузнецком муниципальном округе.
У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения, патологии желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Кемерове, сообщили власти.

Ранее стало известно о количестве заболевших за минувшие сутки жителях Кемеровской области. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 117 864 случаев заболевания, а общее число погибших достигло 2 013 человек.

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