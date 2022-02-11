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Власти сообщили о новых жертвах коронавируса в Кузбассе

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Стало известно о смерти еще 10 кузбассовцев с подтвержденным диагнозом "новая коронавирусная инфекция".

Согласно оперативным данным, на пятницу, 11 февраля, от COVID-19 скончались 10 человек. В правительстве назвали причины, из-за которых остановились сердца зараженных граждан.

– У мужчины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Белове.
У женщины 1969 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии печени. Она проживала в Киселевске.
У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Мысках.
У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, туберкулёза. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1971 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, туберкулёза. Она проживала в Прокопьевске.
У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове.
У мужчины 1967 рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Прокопьевске.
У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.
У женщины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, онкопатологии. Она проживала в Новокузнецке, следует из сообщения властей.

Также стало известно о количестве заболевших за минувшие сутки жителях Кемеровской области. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 113 176 случаев заболевания, а вот общее число погибших достигло 1 997 человек.

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