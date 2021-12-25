Власти сообщили о новых жертвах коронавируса в Кузбассе

Согласно сводке за 25 декабря, накануне в Кемеровской области было зафиксировано четыре случая смерти пациентов с коронавирусом.

– У женщины 1934 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета, хронического заболевания почек, онкопатологии. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове, – говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня стало известно о выявлении еще 342 заболевших COVID-19. Большинство из них проживают в Новокузнецке.

Всего с начала пандемии в Кузбассе было поставлено 83 289 диагнозов "коронавирусная инфекция". В настоящее время на лечении находится 7 062 жителя Кемеровской области. 1 685 кузбассовцев с COVID-19 скончались.