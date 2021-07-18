Власти сообщили о новых жертвах коронавируса среди кузбассовцев

По данным на утро 18 июля, на территории Кемеровской области скончались еще несколько человек с COVID-19. Среди них есть те, у кого болезнь протекала на фоне патологии.

– У женщины 1928 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1945 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Киселёвске.

У женщины 1986 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1970 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, анемии. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1963 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения, патологии центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Кемерове, – согласно информации в сводке.

Общее количество смертей достигло 43 452 Кузбасские власти также назвали территории региона с новыми заболевшими COVID-19. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1 879 пациентов с диагнозом COVID-19, а под пристальным наблюдением специалистов находятся 13 133 человек