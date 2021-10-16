Власти сообщили о новых выявленных случаях коронавируса в Кузбассе

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Количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в Кемеровской области значительно увеличилось.

Согласно сводке за 16 октября, за прошедшие сутки в регионе было выявлено еще 204 человек с коронавирусом. Заболевшие граждане проживают в следующих муниципалитетах:


Междуреченск-33, Новокузнецк-26, Кемерово-25, Прокопьевск-20, Киселевск-15, Белово-13, Осинники-11, Юрга-10, А-С-9, по 7-Калтан и Мыски, по 5-Гурьевский МР и Таштагольский МР, Беловский МР-4, Л-К-3, по 2-Краснобродский, Тайга и Яшкинский МР, по 1-Березовский, Полысаево, Кемеровский МО, Л-К МО и Прокопьевский МО.


Кроме того, сегодня стало известно о шести новых жертвах инфекции.


Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 был поставлен 59 717 раз. К настоящему времени продолжают получать лечение 1 217 человек, 1 385 пациентов скончались.

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