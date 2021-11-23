Власти сообщили о новых случаях заражения COVID-19 в Кузбассе

Согласно актуальным данным на утро 23 ноября, в Кузбассе зафиксировано 382 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Еще четверо кузбассовцев стали жертвами опасного вируса за минувшие сутки.
По информации властей, распределение заболевших по региону следующее:
Анжеро-Судженский городской округ — 12
Беловский городской округ — 24
Березовский городской округ — 3
Калтанский городской округ — 16
Кемеровский городской округ — 63
Киселевский городской округ — 9
Краснобродский городской округ — 1
Ленинск-Кузнецкий городской округ — 20
Междуреченский городской округ — 44
Мысковский городской округ — 14
Новокузнецкий городской округ — 70
Осинниковский городской округ — 25
Полысаевский городской округ — 6
Прокопьевский городской округ — 17
Тайгинский городской округ — 5
Юргинский городской округ — 21
Беловский муниципальный район — 2
Гурьевский муниципальный район — 1
Ижморский муниципальный район — 5
Кемеровский муниципальный округ — 1
Крапивинский муниципальный округ — 1
Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ — 3
Мариинский муниципальный район — 1
Новокузнецкий муниципальный район — 5
Прокопьевский муниципальный район — 1
Промышленновский муниципальный округ — 1
Тисульский муниципальный район — 1
Топкинский муниципальный округ — 1
Тяжинский муниципальный район — 2
Чебулинский муниципальный округ — 1
Юргинский муниципальный округ — 2
Яйский муниципальный район — 1
Яшкинский муниципальный район — 3
Таким образом, общее количество заболевших с начала пандемии в регионе достигло 71 754. Всего с начала пандемии скончались 1 550 кузбассовцев. За прошедшие сутки выписаны 248 человек, продолжают лечение 3 832. Под наблюдением медиков остаются 18 784 жителей региона.
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